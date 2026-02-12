ＤＯＷＡホールディングス<5714.T>が３連騰し初の１万円大台乗せとなっている。１０日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、純利益を３１０億円から５４０億円（前期比９９．１％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１８３円から３１８円へ引き上げたことが好感されている。



ＡＩサーバー向けなどの需要堅調で情報通信関連製品の販売が予想を上回って推移しているほか、従来予想に対して金、銀、白金族金属などの上昇を想定していることから売上高は６９６０億円から７１００億円（同４．６％増）へ上方修正した一方、貴金属相場の上昇に伴い第３四半期決算に製錬部門などでデリバティブ評価損失を計上したことから営業利益は２８５億円から２７０億円（同１６．２％減）へ下方修正した。ただ、金属価格上昇に伴う海外亜鉛鉱山の持ち分法投資利益の増加に加えて、持ち分法適用関連会社である藤田観光<9722.T>株式を譲渡するのに伴い第４四半期に投資有価証券売却益約２３０億円を計上することなどから、最終利益を上方修正する。



なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高４９８７億２２００万円（前年同期比３．６％減）、営業利益１２７億１１００万円（同５０．４％減）、純利益１８５億７２００万円（同２１．９％減）だった。



同時に上限を１２３万株（自己株式を除く発行済み株数の２．０４％）、または１００億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は２月１２日から５月２９日までで、うち１０１万２０００株を上限に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で取得する。



出所：MINKABU PRESS