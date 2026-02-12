「明らかに悲しいニュース。トーマスは並外れた人物」アーセナル指揮官、宿敵トッテナムの決断に心痛。相次ぐ解任、プレミアはより短気？という問いに…
アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、現地２月11日にトッテナムの監督を解任されたトーマス・フランクに言及した。アーセナル公式サイトが発言を伝えている。
昨季はヨーロッパリーグを制した一方で、プレミアリーグで17位に終わったトッテナムは、監督をアンジェ・ポステコグルーから、ブレントフォードで名を上げたフランクに変更。新体制で立て直しを図ったが、今季もここまで16位と低迷するなか、22日に行なわれる宿敵アーセナルとのダービーを前に、52歳のデンマーク人指揮官に見切りをつけた。
敵将とはいえ、プレミアリーグを共に戦う仲間とも言える。アルテタ監督は「同僚が職を続けられないのは明らかに悲しいニュースだ」と思いを明かした。
「トーマスは優れた指導者であり、並外れた人物でもある。リーグでの実績がそれを証明している。我々は自らの立場と、単なるパフォーマンス以上の責任を自覚している。彼が次に何を決断するにせよ、心から成功を祈っている」
フランクのほかにも、マンチェスター・ユナイテッドのルベン・アモリム、チェルシーのエンツォ・マレスカなど、今に始まった話ではないが監督解任が相次いでいる。「プレミアリーグのクラブはより“短気”か？」という問いには、アーセナル在任７年目に突入しているスペイン人指揮官は、あくまで冷静にこう答えた。
「分からない。全ての事例を同じように捉えることはできないと思う。つまり文脈が重要だ。クラブごとに状況は大きく異なる。可能性としては常にあり得る話だ」
何が起こるかは分からない。何が起こっても不思議ではないからこそ、兎にも角にも、目の前のタスクに全力で取り組むほかない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
