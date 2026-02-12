「まじかよ」「涙が出る」日本サッカー界に激震…早朝にもたらされた悲報にネット衝撃「心臓止まりそうになった」「辛すぎる」
日本の早朝にまた悲しいニュースがもたらされた。
現地２月11日に開催されたプレミアリーグ第26節のサンダーランド戦で、リバプールの遠藤航が負傷したのだ。
今シーズンのプレミアリーグ初めて先発した日本代表主将は、62分にクロスをクリアした際に、左足首を受傷。一度は起き上がり、数分間プレーを続けたものの、再び倒れ込んでしまい、69分に担架に乗せられて交代となった。
アルネ・スロット監督は試合後、「怪我は良くなさそうだ。残念ながらかなり長い間離脱するだろう」とコメント。重傷なのは間違いなさそうだ。
日本代表主将の負傷に、SNS上では次のような声が続々と上がった。
「まじかよ」
「軽傷であってくれ」
「W杯も厳しそうな怪我だなー」
「大丈夫じゃなさそうすぎて厳しい。リバプール的にも日本のW杯的にも」
「涙流してたし 南野に続き厳しそうか」
「遠藤の気持ちを考えると、涙が出る」
「辛すぎる」
「日本代表ピンチやん」
「やばい。キャプテンでチームの心臓なのに担架で退場とかマジで心配すぎる」
「担架で運ばれる姿見て心臓止まりそうになったわ。W杯までに絶対戻ってきてくれ」
怪我人が続出している日本代表にとっては、さらなる打撃となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
