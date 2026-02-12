櫻坂46、スタンドマイクパフォーマンスが印象的な「The growing up train」MV公開！先行配信もスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46の14tnシングル「The growing up train」（3月11日リリース）のMVが公開され、同時に先行配信もスタートした。

■美しさと情熱的な迫力を併せ持ったMV

MV監督を務めたのは、9thシングル「自業自得」や11thシングル「UDAGAWA GENERATION」などを手掛けた池田一真。スタンドマイクを使用したパフォーマンスが印象的で、メンバーによるカノンやディレイなどの高度な振り付けを駆使した幾何学的な美しさと、櫻坂46のグループとしての強みである“ライブ”を彷彿とさせる様々なシーンによる、情熱的な迫力を併せ持った作品に仕上がった。

2026年の1作品目となる櫻坂46の挑戦がいよいよ幕を開けた。常に最高地点を目指し続ける彼女たちのさらなる“成長”を、ぜひ体感しよう。

■リリース情報

2026.02.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「The growing up train」

2026.03.11 ON SALE

SINGLE「The growing up train」

