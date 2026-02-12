上白石萌音、最新エッセイ集『そもそも』発売決定！「拍車のかかった遅筆で、じっくりと紡いでおります」
上白石萌音が、様々な“そもそも”を綴ったエッセイや、所縁の地・メキシコ再訪の記録など、多彩な文章と豊富な写真で織りなす待望のエッセイ集第2弾『そもそも』が、11月10日に発売となることが決定した。
■上白石萌音の等身大の“現在地”を綴った、待望のエッセイ集第2弾
自身にとっての物事の起点、きっかけ、はじまり、縁などをテーマに、様々な“そもそも”を綴ったエッセイ、小学生時代を過ごしたメキシコ再訪の記録、日々の様子を点描する数々の写真、創作のイマジネーションに富んだ掌編小説…。
全ページにわたって書き下ろした多彩でてらいのない文章とともに、これまで本人が撮影してきた写真の他、フォトグラファー・山本あゆみによるメキシコでの撮り下ろし写真などビジュアルも満載。
2021年に発売された前作『いろいろ』から5年。ますます活躍の場を広げる上白石萌音のありのままを表し、ベストセラーとなった文筆処女作『いろいろ』の世界をさらに深めて広げる、ファン待望のエッセイ集だ。
PHOTO BY 山本あゆみ
■上白石萌音 コメント
ありがたいことに、第2弾です。
第2の故郷への里帰りもできました。
拍車のかかった遅筆で、じっくりと紡いでおります。
どうぞよろしくお願いします！
■書籍情報
2026.11.10 ON SALE ※予定
上白石萌音
『そもそも』
※【特装版】も同時発売予定
