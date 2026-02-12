巴コーポレーション <1921> [東証Ｓ] が2月12日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比32.6％減の25.1億円に落ち込んだ。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の37億円→48億円(前期は47.1億円)に29.7％上方修正し、一転して1.8％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の20.2億円→31.2億円(前年同期は24.7億円)に54.2％増額し、一転して26.4％増益計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比43.4％減の8.4億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の11.9％→7.7％に大幅低下した。



株探ニュース

