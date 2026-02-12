12日11時現在の日経平均株価は前営業日比25.85円（0.04％）高の5万7676.39円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1053、値下がりは508、変わらずは28と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を135.57円押し上げている。次いでファストリ <9983>が79.42円、豊田通商 <8015>が32.89円、イビデン <4062>が26.61円、ダイキン <6367>が22.23円と続く。



マイナス寄与度は213.92円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、リクルート <6098>が40.21円、東エレク <8035>が36.1円、ＴＤＫ <6762>が23.82円、フジクラ <5803>が19.05円と続いている。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、非鉄金属、電気・ガス、水産・農林と続く。値下がり上位にはサービス、空運、輸送用機器が並んでいる。



※11時0分0秒時点



