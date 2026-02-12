サラダの仕上がりは水切りで決まる！くるっと回して水切り完了◎【オクソー】毎日使える小型サラダスピナーがAmazonで販売中！
ひと手間でシャキッと！【オクソー】の毎日使える小型サラダスピナーがAmazonで販売中！
片手でノブを押すだけで簡単に野菜水切りができるサラダスピナー。しっかり水切りをすればドレッシングも絡まり、より美味しいサラダに。
底面は滑り止め付きで回転時もしっかり安定。少ない力で強力に回転し、ぴたりと止まる特許取得のブレーキボタン付き。
シンプルでおしゃれなデザインはサラダボウルとして食卓にサーブ可能。クリアなフタは、上から中身が確認できる。内フタは取り外し可能で、洗浄も簡単で清潔に。
豆腐や冷製パスタの水切りにも使用できるので、キッチンペーパーの節約にも。
