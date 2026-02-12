ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。



【写真を見る】【ニャンちゅう】 声優・津久井教生さん 足の痛み 帯状疱疹の可能性も 「太ももに発疹が出始めました」「おとなしくしていまぁ〜す」 【ＡＬＳ闘病】





津久井教生さんは、「経過観察はまだまだ続きまぁ〜す♪」と題し、「謎の足の痛みは続いています…」と先日から左足に発生している、謎の痛みについて綴りました。







続けて「訪問看護師さんが『帯状疱疹かもしれないですね』と『えぇ〜っ帯状疱疹?』そうなのです 日曜日から太ももに発疹が出始めました…」と痛みの原因が帯状疱疹の可能性があることを明かしました。







現時点では、「でもまだ確定ではありません はじめに違和感と痛みの出た太ももの付け根は異常なしです…そこに発疹は出ていないのです」と綴っています。







最後に「帯状疱疹は色々なケースがあるのですね〜もう少し経過観察です じたばた余計なことを考えずにおとなしくしていまぁ〜す」と、津久井さんらしい明るい口調で締めくくりました。







2024年10月10日のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。







津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などを務めていました。



【担当：芸能情報ステーション】