TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

²Î¼ê¤ÎKIINA.¤µ¤ó¤³¤ÈÉ¹Àî¤­¤è¤·¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú É¹Àî¤­¤è¤· ¡Û ¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¸ú¤¤¤¿¥á¥¤¥¯¤Î¤Þ¤Þ¡¡¶Ó»åÄ®¤ò¤Ö¤é¤ê¡×¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¡¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡¡Âç¹¥¤­❤¡×



É¹Àî¤­¤è¤·¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃë¸ø±é¸å¤ËÉñÂæÍÑ¤Î¥Ñ¥ó¥Á¸ú¤¤¤¿¥á¥¤¥¯¤Î¤Þ¤Þ¡¡¶Ó»åÄ®¤ò¤Ö¤é¤ê¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£

Â³¤±¤Æ¡ÖÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡¼⤴︎¡¡¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¸«¤ì¤¿¡¼⤴︎¥é¥Ã¥­¡¼¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£

Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¶Ó»åÄ®¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÐÊ¤à¡¢É¹Àî¤­¤è¤·¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£

¤½¤·¤Æ¡Öº£Æü¤Î¸ø±é¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¢ö¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 


¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖKIINA¤µ¤ó♥¤¤¤Ä¤ß¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¤ÆËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡»ä¤âåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡¦¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡¡Âç¹¥¤­❤¡×¡¦¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¸ú¤¤¤¿¥á¥¤¥¯¤Ç¡¡¥¹¥Æ¥­¡¡Èþ¤·¤¤¡Á♥¡¡¤Ç¤â¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡¡¤Ö¤é¤ê¡¡¤æ¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤Æ¡¡ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 



¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û