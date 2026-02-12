フリーアナウンサー・森香澄（30）が11日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。蛙化した出来事について語った。

この日は、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」で一躍人気を集めた「おひなさま」ことタレントの長浜広奈がゲスト出演。学校では教えてくれない恋愛の疑問や芸能の不安を森、プロ雀士・岡田紗佳に質問した。

初めて手をつないだのはいつかと聞かれた森。「中学校3年生のときに、そのときのクラスの学級委員長と付き合ってた」と語り出した。

「手をつなぐときに、ずっと、手つなぎたいんだろうなっていうのを感じて。この人、手をつなぐことしか考えてないわと思って、ちょっと引いちゃって」と説明。「意を決してなんかのタイミングで“いいんじゃないの？”みたいな感じでつながれた。それでキモー！ってなって」と振り返った。

「そっから（彼氏が）右側にいたんで、ずっと右側でバッグ持って」手つなぎを拒否。手をつなぐのに「1時間くらいかかったの」とダメ出ししていた。