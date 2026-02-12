WBC日本代表、侍ジャパンのエンゼルス・菊池雄星（34）が日本時間12日に米アリゾナ州テンピでキャンプイン。初日からライブBPに登板し、最速97マイル（約156キロ）をマークした。

【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦

2イニング想定で途中にインターバルを挟み、打者13人に対して49球、2安打、1四球、2三振。最後はこの時期としては異例の156キロを計測した。「今日はスライダーをかなり減らして、カーブ、ナックルカーブにしたんですけど、チェンジアップも握りを変えたので、そこら辺を多く。初日にしては非常に気持ちよく終われたかなと思います」と手応えを語った菊池。「無理やりスピードを出しにいって97マイル（約156キロ）出てくれたので、クソボールでしたけど（笑）。97が開幕前に出るというのは初めてなので、そのくらい今年は体も作ってきましたし、早めに調整をしてきました」と、大舞台に向け、順調な様子を見せている。

初めて選出されたWBCについては「優勝というのが当然、唯一の目標。全員で力を合わせて、行けるところまで僕は投げるだけかなと思っています」と意気込む。シーズンに向けても「去年同様32、33試合、元気に投げるというのが自分のゴールですので、しっかりやっていけば数字は必ずついてくるかなと思っています」と話した。

【侍ジャパン強化試合日程】

■2月22日（日）13時

vsソフトバンク＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎

■2月23日（月・祝）14時

vsソフトバンク＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎

■2月27日（金）19時

vs中日＠バンテリンドーム ナゴヤ

■2月28日（土）19時

vs中日＠バンテリンドーム ナゴヤ

■3月2日（月）19時

vsオリックス＠京セラドーム大阪

■3月3日（火）19時

vs阪神＠京セラドーム大阪

【WBC1次ラウンド】

■プールC（東京プール）

2026年3月5日〜10日 場所：東京ドーム（日本）

日本、オーストラリア、韓国、チェコ、台湾