警察は現場となった学校周辺を封鎖した＝2月11日、ブリティッシュコロンビア州タンブラーリッジ/Jesse Boily/The Canadian Press/AP

（CNN）カナダ西部ブリティッシュコロンビア州タンブラーリッジで発生した銃撃事件で、警察は容疑者の身元をこの町に住むジェシー・バン・ルーツラー容疑者（18）と特定した。「4年ほど前に学校を中退していた」という。

警察幹部は11日、バン・ルーツラー容疑者について「現在は学校に通っていなかった」と記者団に説明した。当局は校内で容疑者が死亡しているのを発見。自らを銃で撃った傷が死因とみられる。

警察幹部によると、警察はここ数年、「容疑者のメンタルヘルスに関する懸念に対処するため、複数回にわたって（ルーツラー容疑者の）自宅を訪問」していた。

直近では「昨年春」、「メンタルヘルスや自傷行為に関する懸念」から警察が訪問していた。

警察幹部は「容疑者は複数回にわたり、検査や追加観察のため身柄を拘束された」とも明らかにした。容疑者の自宅から銃器が押収されたが、所有者が申し立てを行った後に返還されたという。

容疑者の性別に関しては、「私に言えるのは、ジェシーは生物学的に男性として生まれ、約6年前に女性への性別移行を始めてからは、社会的にも公的にも女性を自認していたということだ」と述べた。

性別移行に関連してバン・ルーツラー容疑者が学校で「いじめ」を受けていたことをうかがわせる情報はないとされる。

10日の銃撃事件では、容疑者の母親と義理の兄弟も犠牲になった。警察幹部によると、学校での発砲を受け、若い女性の親族が近隣住民に知らせたところ、住宅内で2人が見つかったという。