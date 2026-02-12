◇NBA・Gリーグ ウィンディシティ・ブルズーグランドラピッズ・ゴールド（2026年2月11日）

NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝（24）が11日（日本時間12日）にグランドラピッズ・ゴールド戦で先発出場。前半から“ダンク王”へのアリウープダンクをアシストするなど15得点13アシストのダブルダブルを達成した。チームも73ー62と11点リードで前半を折り返した。

前回の試合となった6日（同7日）にロングアイランド・ネッツ戦では、血栓から復帰後最長37分プレーし、25得点13アシストで今季初のダブルダブルを達成。チームは逆転勝利を飾った。

この日もスタメンに名を連ねた。第1Q残り10分52秒にレイアップシュートを演出して初アシスト。残り8分47秒に3Pシュートをアシストすると、残り7分52秒にも3Pシュートを演出。残り6分42秒でベンチに下がった。残り3分53秒からコートに戻ると、残り3分26秒にダンクシュートを演出すると、残り2分56秒にはトップ付近でジャンプシュートを決めて初得点。残り2分38秒にもジャンプシュートをアシストした。

第2Qも引き続き出場。残り10分11秒にジャンプシュートを演出すると、残り9分39秒には左サイドでジャンプシュートを決めた。残り9分17秒には、速攻で相手の反則誘ってフリースローを決めた。残り8分18秒にもフリースローを決めると、残り8分5秒でジャンプシュートを演出した。残り7分14秒にもアシストを決めると、残り6分21秒にもレイアップシュートを演出した。残り5分44秒でドライブインからフローターシュートを決めて2桁得点に乗せた。残り4分23秒にアシストを決めて、前半の時点でダブルダブルを達成した。

残り2分51秒にはダンクコンテスト3連覇のマック・マクラングとのアリウープリバースダンクをアシストすると、会場から大歓声が上がった。残り2分37秒にはスピードのあるレイアップシュートを決めると、残り2分22秒には再びマクラングのレイアップシュートを演出した。残り1分45秒には右サイドからドライブイン。レイアップシュートを決めると、相手の反則も誘って3点プレーを成立させた。残り1分8秒にも3Pシュートをアシストした。

前半はチーム最多の21分出場。15得点13アシスト5リバウンドをマークした。シュートは10本試投で5本成功。3Pシュートは1本放つが失敗に終わった。