昨年１年間の刑法犯認知件数は前年比４・９％増の７７万４１４２件で、戦後最少だった２０２１年から４年連続で前年を上回った。

警察庁が１２日、昨年の犯罪情勢統計を公表した。特殊詐欺や食料品の万引きなどの「財産犯」が大きく増えたほか、永住者らを除く来日外国人の検挙件数が３割増となった。

刑法犯認知件数は０２年の約２８５万件をピークに減少していたが、２２年から増加に転じ、昨年はコロナ禍前の１９年（約７４万９０００件）を上回った。

罪種別では「窃盗犯」が全体の６割超の５１万３９３１件（前年比２・５％増）で、４年連続で増えた。銅線ケーブルなどの「金属盗」が前年から２割減る一方、空き家の貴金属などを狙う事件は５年前の４倍になった。

万引きの増加も全体の件数を押し上げた。前年比７％増の１０万５１３５件で、半数は被害品に食料品が含まれていた。

詐欺などの「知能犯」は大きく増え、７万７４７３件（同２５％増）だった。詐欺の動機は「生活困窮」が最多で、約４割を占めた。

詐欺の被害額は約４０２９億円（同３１％増）で、このうち特殊詐欺が約１４１４億円（暫定値）と前年からほぼ倍増した。「ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺」の被害額も約１８２７億円（同）と４割増となり、状況は極めて深刻だ。警察庁は「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」らが事件を繰り返しているとみている。

刑法犯の検挙件数は３０万１０５５件（前年比４・８％増）で、このうち来日外国人は１万７６１４件（同３１・４％増）だった。殺人や強盗などの「重要犯罪」で検挙された来日外国人は５５０人（同４８人増）に上った。全体の検挙率は前年と同じ３８・９％だった。

一方、警察庁が昨年１０月、１５歳以上の男女５０００人を対象にした調査では、１０年間で治安が「悪くなったと思う」と答えた人が７９・７％で、前年から３・１ポイント増えた。要因（複数回答）は「オレオレ詐欺」や投資詐欺などが７２％を占めた。同庁は「課題に的確に対応していく」としている。