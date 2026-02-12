【モンスターハンターフェスタ'26】 2月22日 開催 時間：10時～18時 ※最終入場17時 会場：東京会場 幕張メッセ 2・3ホール（千葉市美浜区中瀬2-1） 入場料：無料

カプコンは、全国のハンターが集結する「モンスターハンター」ファンのお祭り「モンスターハンターフェスタ'26」で登場する「モンハン屋台」の景品ラインナップを公開した。

「モンスターハンターフェスタ'26」会場内では、シリーズ最新作「モンスターハンターワイルズ」の世界にちなんだお祭り屋台が登場。ゲーム中のタルコロチャレンジをイメージした、ミニタルを転がしてピンを倒す「ミニタル タルコロチャレンジ」、スリンガーのように弾を放ち、モンスターを倒す「スリンガー射的」、モンハンのアイテムや武器のアイコンを上手に切り抜く「モンハンアイコン型ぬき」といったコンテンツを楽しめる。

それぞれのコンテンツでは結果に応じて以下のグッズがプレゼントされる。

1等賞：「モンスターハンターワイルズ」オリジナルブランケット 2等賞：「モンスターハンター フェスタ'26」オリジナルトートバック 3等賞：「モンスターハンターワイルズ」モンスターアイコンピンバッジ 【「モンハン屋台」景品】

「モンスターハンターワイルズ」オリジナルブランケット

「モンスターハンター フェスタ'26」オリジナルトートバック

「モンスターハンターワイルズ」モンスターアイコンピンバッジ

(C)CAPCOM