感染症の流行が続くと、体温が高いときに不安を感じても、低い分には大丈夫と思い込みがち。だが、ここに落とし穴があるという。

「女性に多い“冷え”は免疫力を下げ、さまざまな病気を招きます。まさに万病のもとなのです」

そう警鐘を鳴らすのは、冷え研究の第一人者である統合医療SDMクリニック院長の川嶋朗先生だ。

「起きてすぐの体温をチェックしてみてください。朝の体温は比較的低めに出ますが、3回測った平均が36度に満たない人は、自覚がなくても体が冷えています。すぐ対策に取りかかる必要がありますね」（川嶋先生、以下同）

実はこのような低体温の日本人は多いという。日本抗加齢医学会によると、平均基礎体温が36度未満の女性は4割近くにものぼるという研究結果もある。

「クリニックに来られるさまざまな病気の患者さんの体を触診すると冷えきっていることが多いです」

つまり、病気と“冷え”には密接な関係があるといえるのだ。その要因として、冷えは血流の悪さと大きく関係していることが考えられる。

「血液は常に全身をめぐって細胞に酸素や栄養分を送り、生命を維持しています。そのときに生まれた熱が血流によって全身に運ばれ、体温を保っているのです。

しかし、血流が滞れば酸素や栄養が全身に届かなくなり、熱が生まれずに体温は下がっていきます。同時に、血流とともに排出される老廃物も運び出されなくなって血管が詰まりやすくなり、さらに血流は悪くなってしまいます。すると、より体が冷えて低体温となるという悪循環が起こります」

血流の悪化は免疫力の低下を招く。体内に侵入したウイルスや発生したがん細胞を、リンパ球などの免疫細胞が攻撃することで、私たちの体は健康に保たれている。しかし、血流が悪化すると、体内に十分に免疫細胞が行きわたらずに、免疫力が低下してしまうのだ。

■指先の血液を戻すと血流は改善する

さらに、冷えは、生きていくうえで必要不可欠な代謝や免疫などに関わる“酵素”の働きも弱めてしまうという。

「酵素は主にタンパク質で作られています。しかし、冷えると体内でこのタンパク質の合成が進まなくなって酵素が生み出されにくくなります。さらに、すでにある酵素の働きも鈍くなってしまいます。体温が1度下がると反応速度が半分になってしまう酵素さえあるのです」

酵素が作られなくなったり、働きが弱くなったりすれば、さまざまな病気を招いてしまう。

たとえば、私たちの体のなかでは、がん細胞を生み出す可能性がある、遺伝子の異常が毎日起きているが……。

「こうした異常を修復してくれるのが、『遺伝子修復酵素』です。健康な状態であれば、異常な遺伝子が生まれても、遺伝子修復酵素がきちんと修復し、悪化しないように整えてくれます。しかし、冷えによって酵素の働きが悪くなると、異常な遺伝子が修復されず、がん細胞が生み出される可能性が高まるのです」

風邪などの感染症のみならず、がんさえも招く可能性のある冷え。川嶋先生の患者さんのなかには、冷えを自覚している人もいるが、そうではない人も多いという。

「知らないうちに冷えきっている人ほど放置して、状態を悪化させるケースが多いのです」

冷えのサインは体温以外にもある。チェックリストで確認してみてほしい。

「起床時におなかが冷えていると、内臓の機能も落ちている可能性があります。また、冷えからくる血流の悪さは疲れやすさや肩こり、目の下のクマなどにつながります」

1つでも当てはまれば対策を講じよう。川嶋先生いわく、日常生活に体を温める習慣を取り入れる“温活”が有効だという。

「温活を行うと体質が変化して、血流が改善し体温も徐々に上がっていきます」

さまざまな温活があるが、適度な運動で筋肉を増やすこと、40度を上回らないお風呂に最低でも10分入ること、よくかむことも温活として効果的だ。

「熱を生み出す筋肉をつけることは冷え対策に効果的です。お湯につかることは、体が温まるだけでなく、リラックスして副交感神経が優位になり、免疫の改善につながります。ただし、40度を超えるお湯では交感神経が優位になってしまうので逆効果です。

また、よくかむことは内臓脂肪の燃焼を促進させる脳のヒスタミン神経を活性化させ、体温アップにつながることもわかっています」

このように、冷えは日ごろの生活習慣次第で改善できるが、特に体の芯から冷えるような今の季節、外出先でも、すぐできるのが1分あればできる“指組み”と“指もみ”のふたつの体操。

「どちらも、指先にたまった血液を心臓に戻してあげることで、血流がよくなる仕組みです。行うと全身に血を巡らすことができます」

日々の生活改善に加えて、すぐに体がポカポカしてくる指体操も取り入れて、冷えを撃退しよう。