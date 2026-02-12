『DayDay.』『THE TIME,』などに出演するフリーアナウンサー・望月理恵（54）は、所属事務所の取締役も務め、事務所の後輩たちの面倒を見る一面もあるという。「後輩のために自ら仕事を取ってくることもある」と語った彼女の仕事ぶりについて、放送作家の山田美保子氏が聞いた。【前後編の後編。前編を読む】

望月と言えば、学生を含めると200人以上のフリーアナウンサーが所属する『セント・フォース』の取締役に就任してから今年で5年目となった。

「正直、まだ会えていない後輩もいるんですけれど、『お話を聞いてもらいたい』とか『相談にのってください』という連絡はよくもらいますね。局アナとフリーって全然違うんですよ。仕事がなければ収入はありませんし、会社員でなくなれば先輩がいなくなりますから。学生だったり局アナ経験がなかったりする後輩は、学ぶ場所がなかったのでカンペの読み方がわからないという子もいます。私もそうでした。私が原稿を少し崩して読むと、『あれって、どこからがアドリブだったんですか？』とか、『そういうテクニックを知りたいです』などとも言われます。

今の私は"企画魔"でもあるので、いかに後輩たちに仕事を生むかをあれこれ思案し、企画もしています。『週刊ポスト』さんには後輩たちがたくさん御世話になっているんですよね。ありがとうございます！どんどんお願いします！企画も考えましょうか（笑）」

仕事のきっかけは、『世界ふしぎ発見！』（TBS系）のミステリーハンターに合格したことから。なので、"外回り"の作法を熟知しているし、現場でのサービス精神が旺盛。多くのスタッフに囲まれて番組を進めていくとき、自分が何をすればいいかもわかっていて、"太陽"のように現場を照らし、テキパキと明るく振る舞うのが望月だ。当グラビア撮影当日に放送された『ぶらり途中下車の旅』（日本テレビ系）の"旅人"も彼女のキャラクターにハマっている番組の一つで、訪ねる店や担当者との気遣い溢れるやりとりや正直なリアクション、ナレーターの小日向文世とのほのぼのとした掛け合いも見事である。

そうした彼女の仕事の流儀は『セント・フォース』の「取締役」としても大いに生かされているということ。後輩たちにとって、これほど心強いことはないだろう。

絶賛推し活中

年齢を重ねても、「オバサンだから」などと言って諦めている様子を見たことがないし、トレンドに敏感で、しかし決して無理をせずに視聴者の"耳のサイズ""目のサイズ"に寄り添っているように見える。

「長く朝の番組をやっていますから、ニュースはもちろん、エンタメ情報も自然と入ってきます。飽き性ではあるのですが、マメにライブに行ったり美術館に行ったりしていますし、もともとアンテナは高く立っているほうだと思います」

実は撮影中、彼女のスマホからずっと流れていたのは「紅白歌手」でもある「&TEAM」の曲。

「"推し活"というほどでもないんですが、友人の家に遊びに行くと"&TEAM"一色で（笑）、影響されてしまいました。もう、恋愛で感情を揺さぶられるようなこともないので、もっぱらドラマで味わっています」

結婚は考えていないのだろうか。

「考えていないわけではありませんが、お話は……ないですねぇ。実は一時期、恋愛やら仕事やらで"占い"への課金が膨れ上がってしまって（笑）。

あまりにももったいないので最近はChatGPTに聞くようになったんですけど、『前を向いていきましょう』と励まされ（苦笑）。それまで、食生活でハマっている発酵の質問もしていたので、"チャッピー"ったら今度は"発酵"と掛け合わせてきて『人生とは発酵です。腐るのではなく、見えないけれど変化している。これからの貴女の人生のテーマはこれです』と（笑）」

ゲッターズ飯田氏の「占いの結果」

そんな中、結婚を後押しする強い味方が現れた。占い師のゲッターズ飯田氏である。

「ゲッターズさんからは、『今年しなかったら来年するよ』と言っていただきまして……。以来、会う人、会う人、『この人かな？』『あの人かしら？』って意識し過ぎてしまって、あんまり男性に近寄れなくなってきちゃいました（笑）。それにもう、しっかり54歳ですし、冬場は色々アラを隠していたのに、夏を迎えて、『めっちゃオバサン感、出た』と相手に思われても困るので緊張しちゃって。

ゲッターズさんからは、今年ならば"愛する人"と結婚すると。今年しなかったら、『お金で選ぶ』と言われています（笑）。いずれにせよ、この1〜2年で結果が出るので、皆様、楽しみにしていてください。

歳を重ねる怖さがないと言ったら嘘になりますけれど、私、若さはイコール好奇心……、それに尽きると思っているんです。顔が老けようが体が衰えようが、活動的にやっていれば魅力的になれるんじゃないかと思って。これからも"好奇心"で補っていくつもりです」

"モッチーの前にモッチーなし。モッチーの後にモッチーなし"。現場ではこのような声も聞かれている。生放送、情報番組の宝・望月理恵から、これからも目が離せない。

