ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦のＮＨＫ中継に映りこんだ大物を、ネット民は見逃さなかった。

Ｘ（旧ツイッター）では「フィギュア客席に石原伸晃氏いる？？そっくりさん？」「見間違いかなぁと思ったけど、めっちゃ似てましたよね！！！？」「石原伸晃さんみたいな人がフィギュアの客席にいたのが抜かれてたそっくりだったけど本人かなぁ？」「オリンピックのフィギュア団体配信（ＮＨＫ）を見てるんだけど、ペアフリーイタリアの演技後観客席が映されて、そこに石原伸晃さん居たような。気のせい？」と騒然。カメラが客席を映すと、元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃さんの姿が。「フィギュアの客席をカメラが抜いたとき石原伸晃さん映ってたよね？」「ミラノオリンピック会場に石原伸晃いた？？？」とネットは驚いた。

石原は１２日までに自身のインスタグラムを更新し、客席で観戦する様子をアップ。やはり石原氏本人だった。ネットは「え、オリンピック団体戦に石原伸晃いるんだけど笑笑」「石原伸晃いたｗ」「フィギュアスケート団体、イタリアペアの時に石原伸晃も居たの？引退して優雅で羨ましいｗｗ」「フィギュア団体の録画見てたら石原伸晃さんが映ってちょっとびっくり笑」と笑った。