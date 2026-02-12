◇プロ野球・巨人春季キャンプ第3クール2日目（11日、宮崎）

約20分にわたり、松井秀喜臨時コーチと会話したドラフト6位の藤井健翔選手。「本1冊書けるくらい聞きました」と松井コーチを質問攻めにしたことを明かしました。

「頑張ったです。めっちゃ緊張しました」

晴れやかな笑顔で松井コーチとの時間を振り返ると、「本当に改めて基礎という部分が大事なんだなと、いろんな経験談を交えて話してもらって、技術もそうですが、基礎が一番大事だなと思えた日でした」とその内容をかみしめるように話しました。

「（打撃）マシンを気持ちよく打つだけじゃ試合には生きない。素振りって自分のタイミングと自分の間でできる。ボールへの意識がない状態で、自分のスイングをどれだけ確立できるかっていう話をいただいたので、改めて自分のフォームを確かめるためにも素振りっていう原点が一番大事だなと思いました」

松井コーチもかつて長嶋茂雄終身名誉監督とともに何千回、何万回とバットを振ってきました。その松井コーチから聞いたこと、1軍の紅白戦に参加して阿部慎之助監督から聞いたこと、1軍の先輩から聞いたこと、すべてを毎日、その日の気づきをつづっているノートに書き留めたいと笑顔を見せました。

「何ページいくかなってところですね」

ニヤリと笑った藤井選手。18歳にして、大先輩の松井コーチに自ら歩み寄り、質問した姿に阿部慎之助監督も「彼から勇気を振り絞って聞いていた。素晴らしいなと思います」とうれしさをにじませていました。