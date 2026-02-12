SMエンタの練習生“SMTR25”、爽やかな制服ビジュアル公開
SM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティー番組『応答せよ！僕らのハイスクール』（毎週金曜 後8：20※全8話）が、13日からABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送される。それに先立って、第1話の番組カットが公開された。
【動画】爽やか！SMエンタの練習生“SMTR25”、制服ビジュアル公開
『応答せよ！僕らのハイスクール』は、SM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティー番組。参加するのは、SMTR25の一部練習生をはじめ、未公開練習生も含めた計15人となる。年齢も国籍もさまざまな15人の生徒たちがWOOJEONG HIGH SCHOOLに入学。1990年代から2010年代までのK-カルチャーを体験しながら、デビューへのヒントを探していくタイムスリップ成長バラエティーとなっている。
生徒たちは3つの時代ごとに分かれたクラスに配属され、当時流行したアイテムや音楽、体育会や修学旅行、学園祭などの行事を実際に体験。教室や寮での共同生活、次々と与えられるミッションを通して、世代を超えた共感や、思いがけないケミストリーが生まれていく。
今回公開されたのは、舞台となる仮想高校「WOOJEONG HIGH SCHOOL」の教室で、それぞれの担当年代に合わせた制服に身を包んだ15人の瑞々しい姿。ステージ上でのカリスマ性とは一味違う、等身大の学生らしい表情を見せる彼らが、番組でどのような化学反応を見せてくれるのか、期待が高まる。
