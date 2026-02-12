人気キャスターの母親が自宅から誘拐…“身代金”9億円超要求　不審人物の映像公開…トランプ大統領も反応　アメリカ・アリゾナ州

アメリカ・アリゾナ州で、人気番組司会者の母親が自宅から連れ去られる事件が発生した。

FBI（アメリカ連邦捜査局）が公開した防犯カメラの映像には、銃を携えた覆面姿の人物が記録されていて、自宅からは血痕も発見された。地元当局は、男性1人を拘束したと明らかにしていて、捜査を急いでいる。

防犯カメラのレンズを隠す覆面姿の人物の映像を公開

アメリカ・アリゾナ州で、FBIがある映像を公開した。

住宅の玄関前でカメラがとらえたのは覆面姿の人物。腰には銃のようなものを携えているのが確認できる。

実はこの映像、いま全米を揺るがしている誘拐事件の手がかりとして公開されたものだ。

「まだ母が生きていると信じています。皆さんの助けが必要です」と話すのは、アメリカのNBCテレビの情報番組「TODAY」の人気司会者、サバンナ・ガスリーさんだ。

1日、母親のナンシーさん（84）が、アリゾナ州の自宅から姿を消した。

自宅からはナンシーさんの血痕も検出されていて、FBIと地元警察は誘拐事件として捜査している。

トランプ大統領も注視する異例の事態に

そして、失踪した日の自宅玄関に設置されていた防犯カメラが公開された。

不審な人物が手でレンズを覆い隠したり、草木を使って視界を遮ろうとする様子が映っていた。

この誘拐事件はトランプ大統領の耳にも入り、「これはひどい出来事だと思う。珍しいケースだが、私たちは真相を突き止める」と発言している。

地元メディアによると、犯人から身代金として600万ドル、日本円で9億円以上の暗号資産が要求されているという。

また、地元当局が「男性1人を拘留し、事件について事情聴取している」と明らかにした。

（「イット！」2月11日放送より）