【独占コメント到着】高橋一路のソロプロジェクト・Secret Cruise、待望の3rdアルバム『Time to Wing It』配信リリース！未発表曲2曲を追加したリマスター盤でレア音源が復活

The Shamrock解散後、Epic Recordsから2枚のアルバムをリリースした高橋一路によるソロユニット・Secret Cruiseが、約30年ぶりの新作を発表した。

タイトルは『Time to Wing It』。これまで自主制作で一部のファンにのみ公開されていた音源をベースに、新たに未発表曲2曲を加え、リマスターを施して配信限定でリリースされる。

90年代のAOR／フュージョン・サウンドを軸に、都会的で洗練されたサウンドで知られるSecret Cruise。近年、再評価の波が訪れているシティポップ／ジャパニーズ・AORシーンにおいても、ディスクガイドやコンピレーションでたびたび名曲が取り上げられるなど、隠れた名手として注目を集めている。

今回のアルバムでは、往年のファン待望のレアトラックが現代のクオリティで蘇り、Secret Cruiseの魅力を改めて堪能できる内容となっている。

配信は主要ストリーミングサービスにてスタート。シティポップ／AORファンはもちろん、90年代J-POPの隠れた名盤を求めるリスナーにとっても見逃せない一枚となりそうだ。

【高橋一路コメント】

まさか30年ぶりにアルバムを出すとは思わなかった…嬉しいもんですやはり。いや、厳密には20年ぶりかもしれません。なぜなら収録曲の大半は、久しぶりにライブをやるにあたり何かお土産になるようなものをお客さんにと思い作ったものだからです。でもまあ、30年を20年に直したところでいったい何の違いがあるのか。Time flies like an arrow…涙が出ちゃいそうですね。

僕はどうやら音楽的になかなか雑食性なようで、50’sやビートルズをはじめ、ニューウェーブ、モータウン、ブルーアイドソウル、産業ロック、AOR、などなど、好みに節操がない。そのくせなんらかの肌触りが異様に狭い。ギターソロが長いと眠くなるくせにクリームは好きだし。今回の配信を記念して改めてこの『Time to Wing It』を聴き直すと、やっぱり自分はそうなんだなあと思い知ります。どこか幅の狭い、しかしバラエティに富んだ、そんなアルバムだと思います。聴いてもらえば僕の言わんとすることに頷き、心打たれることと推察いたします。

全編を通して、作曲は僕、作詞はエピックソニー時代からの頼れる大御所、上村冬さん、と僕です。自主盤なので外部プロデューサーなどは招かず、アレンジ等も全てこの2名によります。隣人から苦情が来ないよう、自室で毛布かぶって歌入れしたこともありんす。ゲストプレイヤー陣は、やはりエピック時代から頼ってきた植田博之(Bass)、鈴木達也(Key. & programming)、佐崎伸介(Guitar)をはじめ、ごく近しい知り合いの面々。ありがたい。サウンドはやや粗めで、これは僕がJohn LennonのRock ’n’ Rollが好きだという手に負えない理由によります。

ともあれ、まずは聴いてみてください。大きなテーマからコンプラ違反まで、さまざまなことを歌い、演奏しています。良い評判など聞こえたら、またライブもしてみたいなと思っています。もちろん、事前にカラオケ屋さんに通って喉を蘇らせてからです。四半世紀以上だもの。

シャムロックも配信始まったし、盆と暮れが一緒に来た様です…

【収録曲】

「Time to Wing It」Secret Cruise【収録曲】・Time To Wing It・Calling On・Weightless Trunk・photogragh・Give and Take・What A Joke・I’m with You・LET YOU GO・Brigt Side of My Life・No Matter What・MILES AWAY・I Do (Miss You