オリオールズがベテラン右腕、クリス・バジット投手（36）と1年1850万ドル（約28億3000万円）で契約合意したと11日（日本時間12日）、米専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。

バジットは2011年のMLBドラフト16巡目（全体501位）でホワイトソックスから指名され、14年にメジャーデビュー。アスレチックス、メッツを経て23年からブルージェイズでプレーした。

昨季は32試合で11勝9敗、防御率3・96。シーズン後にFAとなっていた。MLB通算は232試合で83勝65敗、防御率3・64。

ESPNによると、オリオールズの先発陣でロースター入りが確実視されているのはトレバー・ロジャーズ、ディーン・クレマーのみで頭数が不足していたという。豊富な経験を持つ信頼あるベテランが加入し、昨季ア・リーグ東地区最下位に沈んだチームの立て直しを目指す。

オ軍はこのオフ、通算264発のピート・アロンソを5年総額1億5500万ドル（約242億円）で獲得。救援右腕のライアン・ヘルズリーも加入した。