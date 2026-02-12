モデルやインフルエンサーとして活躍中の城戸内アカリが、「東京ドイツ村いちご大使」に任命された。

東京ドイツ村（千葉県・袖ケ浦市）では、１月５日（月）より今シーズンの「イチゴ狩り」をスタート。その鮮度と甘さから毎年多くの人が来場しており、２０２６年シーズンは、より若い世代やファミリー層にその魅力をダイレクトに届けるため、弾けるような笑顔と親しみやすいキャラクターで支持を集める城戸内に白羽の矢を立てた。

城戸内は今回の就任にあたり「このたび、東京ドイツ村いちご大使に就任しました城戸内アカリです！ 私自身、イチゴが大好きなので本当に幸せです。ドイツ村のイチゴは、一口食べた瞬間に甘さが広がって、まさに『幸せの味』。これから皆さんに、イチゴ狩りの楽しさや、とっておきの食べ方をたくさん伝えていきたいと思います！」と意欲を語った。今後、ＳＮＳでの発信や園内イベントを通じて、東京ドイツ村のイチゴの魅力を「おいしく・楽しく」発信していく。

「いちご大使」就任記念キャンペーンも企画。ＳＮＳ連動「＃ドイツ村いちご大使」キャンペーン指定のハッシュタグをつけてイチゴ狩りの様子を投稿した方に、抽選でオリジナルグッズをプレゼントする。

◆東京ドイツ村イチゴ狩り概要

▼施設名：すとろべりーはんと

▼期間：１月５日（月）〜５月初旬（予定）

▼品種：章姫（あきひめ）、紅ほっぺ、よつぼし

▼料金：食べ放題（３０分間）２５００円／１人、摘み取り（３０分間）１５００円／１人

※生育状況により入園制限を行う場合がある。