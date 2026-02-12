スノーボード男子ハーフパイプの予選が１１日（日本時間１２日未明）行われ、戸塚優斗選手（２４）と平野流佳選手（２３）がそろって決勝に駒を進めた。

幼い頃から切磋琢磨（せっさたくま）していた元スノーボード選手が調整に携わる板を愛用する２人は、不完全燃焼に終わった前回大会のリベンジを誓った。（中薗あずさ）

２人の板を調整しているのは、「ヨネックス」（東京都文京区）製品開発第２課に所属する口寸保（くちすぼ）頼央（らいお）さん（２４）。口寸保さんも、２０２２年の北京五輪出場を目指したスノーボードの選手だった。

３人は小学２年の頃、スノーボードの合宿で出会い、あっという間に仲良くなった。一緒にトランプで遊んだり、ゲームの取り合いでけんかしたり。北海道などへ遠征に行くときも３人で同じ飛行機に乗り、同じ部屋に泊まった。小学校高学年になってからは、岐阜県郡上市の高鷲スノーパークでレッスンを開いている青木亮さん（３８）にそろって師事した。

３人のうち、北京五輪に出場できたのは戸塚選手と平野流選手の２人。メダル獲得が期待されたものの、２人とも決勝で転倒し、戸塚選手は１０位、平野流選手は１２位と悔しい結果に終わった。

２４年３月に大学卒業と同時に競技を引退した口寸保さんは、ヨネックスに就職し、２人の板の調整を担当することになった。

体の力が強い戸塚選手には、軽量でありながら高い反発性能を持つ板、左右どちらの足が前でも高い技術を発揮できる器用な平野流選手には、オールラウンドに使える板など、それぞれの個性や要望に合わせて形状や硬さを変えている。２人の滑りの特徴を誰よりも知る口寸保さんは、微調整を何度も繰り返し、ミラノ・コルティナ五輪に向けた板に仕上げた。

戸塚選手は「何でも言い合えるし、注文もできる。滑りやすい板で心強い」と信頼を寄せる。

予選は、戸塚選手が２位、平野流選手は５位で１３日（日本時間１４日未明）の決勝に進んだ。決勝に向け、戸塚選手は「自分のマックスの滑りを出したい」と力を込め、平野流選手は「一番いいルーチンで金メダルを取りたい」と意気込んだ。

北京五輪での２人の涙が今でも目に焼き付いているという口寸保さん。２人が悔しさをバネにミラノ五輪での金メダル獲得を目標に、練習に励む姿を間近で見てきた。「今度こそ、２人とも金を狙えるように、板で支えたい」。２人はそんな思いがこもった板を足につけ、決勝に挑む。