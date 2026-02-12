BTSが、海外アーティストとしては初めてオリコン「週間合算シングルランキング」で400万ポイントを突破した。400万超えは、Mrs．GREEN APPLEに次ぐ2組目で、海外アーティストとしては史上初の快挙となった。

所属事務所のビッグヒット・ミュージックは11日、「BTSが21年7月にリリースしたシングルCD『Butter』が、オリコン（集計期間2〜6日）で、累計ポイント400万点を突破した。このランキングは、ストリーミング数やデジタルダウンロード数などを総合して算出される。累計ポイント400万点を超えた初の海外アーティストであり、史上2番目のアーティストとなった」と発表した。

韓国の公営放送MBCは「オリコンはシングルCDに収録された、シングルCDの同名曲『Butter』と収録曲『Permission to Dance』のストリーミング成果に注目した。『Butter』はリリース当時、オリコン週間ストリーミングランキングで1位になり、その後8週連続で首位を維持し、最近では累計再生回数が6億回を突破した。『Permission to Dance』も同じチャートで8週連続1位を維持し、現在5億ストリーミングを目前に控えている。両曲とも公開から約4年7カ月が立った現在でも、変わらぬ支持を受け続けている」と報じた。