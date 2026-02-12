日テレ岩田絵里奈アナ「震えるほど美味しい」テレ朝・人気アナの手作りクッキー公開「衝撃のクオリティ」「既製品かと」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/02/12】日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが2月10日、自身のInstagramを更新。テレビ朝日の住田紗里アナウンサーの手作りクッキーを公開した。
【写真】30歳日テレ美人アナ「既製品かと…」テレ朝アナ手作りクッキーが衝撃クオリティ
岩田アナは「手作り 震えるほど美味しい すごすぎる…」とコメントし、容器に様々な種類のクッキーが詰められている写真を公開。プレーンとココア生地の市松模様のアイスボックスクッキーやナッツ入りのココアクッキーなどがぎっしりと綺麗に詰められている。
この投稿に、ファンからは「クオリティ高い」「既製品かと思った」「どれも美味しそう」「いろんな種類作れるのすごすぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆岩田絵里奈アナ、住田紗里アナの手作りクッキー公開
◆岩田絵里奈アナの投稿に反響
