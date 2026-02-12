東方神起、日本デビュー20周年を彩る新曲『IDENTITY』リリース！日産スタジアム公演にも期待

東方神起が、本日（2月12日）日本ニューシングル『IDENTITY』をリリースした。

日本シングル『IDENTITY』は、2月20日に公開予定の日本デビュー20周年記念映画「東方神起 20th Anniversary Film『IDENTITY』」の主題歌で、12日午前0時に各種音楽配信サイトで公開され、早くも大きな反響を呼んでいる。

【写真】東方神起、日本の人気俳優と仲良し3SHOT

新曲『IDENTITY』は、大切な人たちと共に多くの壁を乗り越えて築いてきた絆こそが“自分らしさ”であり“帰る場所”であるというメッセージを込めた楽曲だ。東方神起が歩んできた20年という長い軌跡を振り返らせる内容となっており、日本デビュー20周年の締めくくりをより一層意味深いものにしている。

（写真＝SMエンターテインメント）

また、今回の日本デビュー20周年記念映画は、日本の劇場で上映される東方神起初の作品となる。ユンホとチャンミンの率直なインタビューをはじめ、圧巻のライブパフォーマンスまで、大迫力のスクリーンで堪能できるとあって、ファンの大きな期待を集めている。

さらに、東方神起は4月25日・26日の2日間、横浜・日産スタジアムで「東⽅神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM 〜RED OCEAN〜」を開催する。海外アーティスト“史上初”かつ“最多”となる日産スタジアム公演記録を更新し、新たな歴史を刻む予定だ。

（記事提供＝OSEN）