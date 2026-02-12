3児の母・小森純「息子達の反応が良過ぎた」手料理＆夫リクエストに応えたメニュー公開「子どもが好きそう」「料理上手」と反響
【モデルプレス＝2026/02/12】モデルの小森純が、2月12日までに自身のInstagramストーリーズを更新。息子たちの反応が良かった手料理や夫リクエストのメニューを公開した。
【写真】3児のママモデル「秒でなくなった」息子達から好評だった揚げ物メニュー
小森は「息子達の反応が良過ぎたポテト 秒でなくなった」とコメントし、小さめのジャガイモを半分にカットして揚げ、調味料がまぶされたポテトの写真を公開。さらに次のストーリーズでは「パパからのリクエストはアヒージョ。野菜多めで美味しい」と記し、夫からのリクエストでエビやブロッコリー、パプリカ、マッシュルームなどたくさんの具材が入ったアヒージョも披露した。
これらの投稿に、ファンからは「子どもが好きそう」「美味しそう」「アヒージョの彩りが綺麗」「料理上手で良いお母さん」などと反響が寄せられている。
小森は2011年7月に、元モデルでアパレル会社経営の今井諒氏と結婚。2014年6月に長男、2016年3月に次男、2022年10月に三男を出産した。現在はネイルサロンを経営するなど実業家としても活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
