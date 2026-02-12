【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ エグザベ専用ギャン（ハクジ装備）】 予約開始：2月13日16時 7月 発送予定 価格：28,600円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ エグザベ専用ギャン（ハクジ装備）」を7月に発売する。2月13日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は28,600円。

本製品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」より、エグザベ・オリベ少尉が搭乗するハクジ装備の「ギャン」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「METAL ROBOT魂」で商品化したもの。

上質な白色のボディにメッキ処理されたダイキャスト関節、機体各所のメタリック彩色、差し色としてプリントされたゴールドが目を引く仕上がりで、全長約230mmと「ギャン」本体より大きな「ハクジ」と「ギャン」の代名詞ともいえる「ギャン・シールド」もセットになりプレイバリューも高い商品となっている。

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ エグザベ専用ギャン（ハクジ装備）」

サイズ：全高 約155mm 素材：ABS、ダイキャスト、PVC 商品内容本体交換用手首パーツ左4種右5種交換用左手甲パーツ2種ハクジ一式ギャン・シールド一式ビーム・サーベル×２ビーム・サーベル用エフェクトパーツ×２ジョイントパーツ専用支柱×２専用支柱用掴みパーツ台座一式

(C)創通・サンライズ

※画像はイメージです。

※画像は試作品の為、実際の商品とは異なります。ご了承の上、閲覧ください。