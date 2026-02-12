「うまく生きるというのは…」前日急逝した韓国俳優が抱えていた“苦悩”…知人が生前のやり取り公開

ファッションデザイナーのファン・ヨンロン氏が、急逝したチョン・ウヌさんとの生前のやり取りを公開した。

ファン・ヨンロン氏は2月12日、自身のインスタグラムを更新し、チョン・ウヌさんと交わしたメッセージ内容を公開した。

チョン・ウヌさんは11日、39歳でこの世を去った。突然の訃報により、知人たちの追悼が続いた。なかでもファン・ヨンロン氏が公開した生前のやり取りは、故人が抱えていた苦悩をうかがわせるものとして注目を集めている。

ファン・ヨンロン氏とのやり取りで、故人は「世の中、本当に虚言癖も多いし詐欺師も多いね…自分はテレビ局のバカだった…」「人に傷つけられた分、近づいてくる人に慰めを求めようとしていた…本当に…汚い…どうしてあんな風に生きているのか…」など、複雑な心境を打ち明けていた。

（写真＝チョン・ウヌさんInstagram）

続けて「それでもまだ信じてみようと思う…^^」「耐えろ…頑張れという言葉は嘘だった…」「勝利というものは、学生時代は成績だけど…結局は耐えることが勝利なんだ」など、自らを鼓舞するようなメッセージも残していた。特に「うまく生きるというのは、お金が多いことではなく…コミュニケーションだと思う」という言葉は、故人の価値観をうかがわせ、見る者たちの胸を締めつけた。

ファン・ヨンロン氏は別の投稿で、チョン・ウヌさんの写真も公開。併せて「私が電話に出るべきだったのに！！！！！！！！本当に知らなかった、本当にごめん…でも本当にひどい…もっと気にかけるべきだったのに、本当にごめん、そして心からありがとう。本当に悲しい。約束は必ず守る。愛している、さようなら…」と記し、自責が入り混じった心境を明かした。

この投稿はSNSを通じて急速に拡散された。ネット上では「メッセージがさらに胸を痛める」「耐えることが勝利、という言葉がずっと頭に残る」「そばにいた人たちの気持ちが、どれほど痛ましいのか想像もできない」などと反応している。

（記事提供＝OSEN）

【相談窓口】

一般社団法人日本いのちの電話連盟（電話、メール相談可能）

TEL：0570-783-556＝ナビダイヤル 午前10時から午後10時まで