timelesz、4局共同制作の冠特番決定 広域4エリアで“運無人”を捜索【運無人〜タイムレスがハッピーを届けます〜】
【モデルプレス＝2026/02/12】timelesz（タイムレス）がMCを務める冠特番『運無人〜タイムレスがハッピーを届けます〜』が、2月28日午後2時30分より放送決定。読売テレビ・札幌テレビ・中京テレビ・福岡放送の4局共同制作で放送される。
この番組は、timeleszがMCを務める冠特番で、読売テレビ、札幌テレビ、中京テレビ、福岡放送の各エリア（北海道・東海・関西・北部九州）をメンバーが駆け回り、タイトルにもある「愛すべきツイていない人＝運無人（うんなしびと）」を捜索。そしてスタジオではtimeleszを巻き込んだ運試しチャレンジゲームでそれぞれのエリアを代表する4人の「運無人」の中から日本一の「運無人」を決定。そして日本一に選ばれた人には、究極の救済として「現金100万円」を進呈。日本一の「運無人」には「最高のハッピー」がもたらせられるという「運無人」救済バラエティ番組となっている。
事前ロケでは松島聡が北海道、猪俣周杜が東海、佐藤勝利が関西、橋本将生が北部九州に出向き、各エリアに縁のある芸能人とタッグを組み運無人を徹底捜索。ロケの詳細については後日発表される。また。スペシャルゲストとして柴田英嗣（アンタッチャブル）と藤本美貴も出演、スタジオでtimeleszとともにVTRを観ながら番組を盛り上げる。（modelpress編集部）
2月28日（土）午後2時30分〜午後4時 （読売テレビ・札幌テレビ・中京テレビ・福岡放送4局ネット
3月1日（日）午後2時〜午後3時30分で関東ローカルでも放送、ほか一部地域でも放送予定
MC：timelesz
ゲスト：柴田英嗣（アンタッチャブル）、藤本美貴 ほか
