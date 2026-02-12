【12年ぶり復活】ミスド「ショコラフレンチ」発売、3月下旬までの限定販売
ダスキンが展開する「ミスタードーナツ」は2月18日から、期間限定商品『ショコラフレンチシリーズ』全3種を発売する。
販売終了から12年が経過した現在も復活を望む声が多いという「ショコラフレンチ」が再登場する。販売は3月下旬までを予定しており、順次終了となる。〈ラインアップ（価格はすべて税込）〉
〈1〉ショコラフレンチ
テイクアウト：183円
イートイン：187円
【この記事の画像(5点)を見る】ミスタードーナツ「ザクザクチョコクリームショコラ」「ショコラフレンチ」など
〈2〉エンゼルショコラ
テイクアウト：194円
イートイン：198円
〈3〉ザクザクチョコクリームショコラ
テイクアウト：205円
イートイン：209円
ミスタードーナツは2025年に創業55周年を迎えた。「ショコラフレンチシリーズ」は1983年に初登場し、2013年まで不定期で期間限定販売されていた人気商品。ミルクチョコ風味の軽やかなショコラフレンチ生地が特長で、販売終了後も再発売を求める声が多く寄せられていたという。
今回は55周年記念商品として復活。定番の「ショコラフレンチ」「エンゼルショコラ」に加え、新商品として「ザクザクチョコクリームショコラ」も展開する。〈各商品の特長〉
◆ザクザクチョコクリームショコラ
ミルクチョコ風味の軽やかなショコラフレンチ生地に、ザクザクとした食感がアクセントのチョコクリームをサンド。仕上げにホワイトチョコをコーティングした。
◆ショコラフレンチ
ミルクチョコ風味のショコラフレンチ生地にシュガーをまぶし、生地本来の軽やかな食感を楽しめる一品。
◆エンゼルショコラ
ショコラフレンチ生地にホイップクリームを挟み、チョコレートでコーティング。甘さと軽さのバランスが特長となっている。