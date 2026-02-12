【12年ぶり復活】ミスド「ショコラフレンチ」発売、3月下旬までの限定販売

ダスキンが展開する「ミスタードーナツ」は2月18日から、期間限定商品『ショコラフレンチシリーズ』全3種を発売する。

販売終了から12年が経過した現在も復活を望む声が多いという「ショコラフレンチ」が再登場する。販売は3月下旬までを予定しており、順次終了となる。

〈ラインアップ（価格はすべて税込）〉

〈1〉ショコラフレンチ

テイクアウト：183円

イートイン：187円

【この記事の画像(5点)を見る】ミスタードーナツ「ザクザクチョコクリームショコラ」「ショコラフレンチ」など

〈2〉エンゼルショコラ

テイクアウト：194円

イートイン：198円

〈3〉ザクザクチョコクリームショコラ

テイクアウト：205円

イートイン：209円

〈55周年記念で人気シリーズが復活〉

ミスタードーナツは2025年に創業55周年を迎えた。「ショコラフレンチシリーズ」は1983年に初登場し、2013年まで不定期で期間限定販売されていた人気商品。ミルクチョコ風味の軽やかなショコラフレンチ生地が特長で、販売終了後も再発売を求める声が多く寄せられていたという。

今回は55周年記念商品として復活。定番の「ショコラフレンチ」「エンゼルショコラ」に加え、新商品として「ザクザクチョコクリームショコラ」も展開する。

〈各商品の特長〉

◆ザクザクチョコクリームショコラ

ミルクチョコ風味の軽やかなショコラフレンチ生地に、ザクザクとした食感がアクセントのチョコクリームをサンド。仕上げにホワイトチョコをコーティングした。

◆ショコラフレンチ

ミルクチョコ風味のショコラフレンチ生地にシュガーをまぶし、生地本来の軽やかな食感を楽しめる一品。

◆エンゼルショコラ

ショコラフレンチ生地にホイップクリームを挟み、チョコレートでコーティング。甘さと軽さのバランスが特長となっている。