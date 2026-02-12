「30ML」から7月～9月発売の商品ページが公開。30MM新フレーム「ゼノヴァルト」や「DAEMON X MACHINA」アーセナルなど
BANDAI SPIRITSは、30 MINUTES LABELの新商品を2月12日に公開した。いずれも7月～9月に一般店頭で発売する。
今回の新商品は、30MMでは新フレーム「xEXM-000 ゼノヴァルト」（7月発売、2,420円）や「DAEMON X MACHINA TS バハムート」（8月発売、3,850円）、「DAEMON X MACHINA TS 名状しがたきもの」（8月発売、4,180円）などが登場した。
30MSでは「アイドルマスター シンデレラガールズ」より「島村卯月」（7月発売、5,060円）や「Fate/Grand Order」より「（仮）30MS シールダー/マシュ・キリエライト（新衣装Ver.）」などの発売が決定している。この他、30MFから「鎧真伝サムライトルーパー」シリーズが登場する。
30MM 1/144 xEXM-000 ゼノヴァルト
30 MINUTES MISSIONS 水転写式デカール 汎用④
30MM 1/144 EXM-A9p スピナティオ（海賊仕様）
30MM DAEMON X MACHINA TS バハムート
30MM DAEMON X MACHINA TS 名状しがたきもの
30MM オプションパーツセット DAEMON X MACHINA TS WEAPON SET 01
30MM 1/144 エグザビークル(水中探索メカVer.)
カスタマイズウェポンズ(海賊武装)
30MS 島村卯月 (20th Anniv. YOU AND アイ！)
30MS オプションボディパーツ タイプSU01[カラーA]
30 MINUTES SISTERS 水転写式デカール 汎用③
(仮)30MS シールダー/マシュ・キリエライト(新衣装Ver.)
30MS オプションパーツセット29(アクションウエアβ)[カラーB]
30MS オプションボディパーツ シグマシスターズパラドクス2[カラーC]
30MS SIS-E00 ミャスティ[カラーC]
30MS オプションボディパーツ タイプMG01[カラーC]
30MS オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツS[カラーC]
30MF 鉄禍ノ武闘家、30MF クラスアップアーマー(鉄禍ノ僧兵)
30MF 鎧真伝サムライトルーパー 蒼穹のカイト/水廉のムサシ
30MF アイテムショップ5(マーシャルオプション)
30MF 鎧真伝サムライトルーパー 荒野のヤマト/閃光のシオン
30MF 鉄禍ノ侍、30MF クラスアップアーマー(鉄禍ノ将軍)
