【HG 1/100 VF-25G メサイアバルキリー(ミハエル･ブラン機)】 9月発売予定 価格：5,280円

BANDAI SPIRITSはプラモデル「HG 1/100 VF-25G メサイアバルキリー(ミハエル･ブラン機)」を9月に発売する。価格は5,280円。

本商品に加え同時発売されるのが、「HG 1/100 VF-25G メサイアバルキリー(ミハエル･ブラン機) 専用水転写式デカール」、価格は770円。さらに特製アクリルスタンドと水転写式デカールを同梱した「HG 1/100 VF-25G メサイアバルキリー(ミハエル･ブラン機)デラックスセット」が8,030円。

「メサイアバルキリー(ミハエル･ブラン機)」は、「マクロスF」の主人公・早乙女アルトの親友で、通称ミシェル。VF-25Gは長距離狙撃型のチューン機で、狙撃用にチューンされており、「SSL-9B ドラグノフ・アンチ・マテリアル・スナイパーライフル」と、これを使用するためのカスタマイズ、射撃時に機体を固定するアンカーを装備している。

プラモデルではアニメ「マクロスF」の第12話「ファステスト・デリバリー」でVF-25Gが副操縦席で歌うランカの歌を届けるための「フォールドスピーカー」を装備した形での立体化となる。差し替えによる3段変形を実現、各形態のプロポーションにもこだわっている。

12話での活躍を再現するため、パイロットパーツのほかランカ・リーの立ちポーズと複座立ちポーズパーツが付属。キャノピーオープン状態再現パーツ付属。キャノピーに偏光成形採用。

また、デラックスセットでは江端里沙氏描き下ろしイラストを使用した、ランカ・リーのアクリルスタンド（正面／背面印刷）、ランカ・リーイラストの水転写式デカールが付属。

(C)2007 BIGWEST/MACROSS F PROJECT・MBS