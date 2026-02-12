【S.H.Figuarts ウルトラマンオメガ ヴァルジェネスアーマー】 2月13日16時より予約開始 9月 発送予定 価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンオメガ ヴァルジェネスアーマー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月13日16時より予約受付を開始する。発送は9月を予定し、価格は9,900円。

本商品は特撮テレビドラマ「ウルトラマンオメガ」よりメテオカイジュウ・ヴァルジェネスの力を宿したヴァルジェネスアーマーを装着したウルトラマンオメガをアクションフィギュア化。

円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、劇中のイメージで立体化され、様々なポーズを取らせても破綻しないプロポーションで、約150mmのサイズに落とし込まれている。肩は独立パーツとなっており、大型の肩パーツが干渉することなくダイナミックなポージングが可能。

劇中で使用する「ヴァルジェネスハルバード」は全長約160mmのビッグサイズで造形されている。交換用手首パーツ左右各5種のうち、「ヴァルジェネスハルバード」の持ち方が異なる手首パーツが左右各2種類付属しており、長大な槍を操るシーンを様々に演出ができる。

ボーナスパーツとして、「ウルトラマンオメガ用オメガスコープ手首パーツ」と「レティクリュート光線エフェクトパーツ一式」が付属。レティクリュート光線の特徴的な五角形のエフェクトパーツは取り外して遊ぶこともできる。また、別売りの「S.H.Figuarts ウルトラマンオメガ」と組み合わせて劇中の闘いを再現することもできる。

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京