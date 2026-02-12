ウィキッド 永遠の約束×TOKYOチューリップローズ第2弾♡魔法の限定スイーツ

美味しい花屋「TOKYO TULIP ROSE」から、映画『ウィキッド 永遠の約束』とコラボしたスペシャルボックス第2弾が登場します。エメラルドシティを目指す2人の魔女を描いたデザインは、物語の世界観そのもの。春を感じる限定フレーバーと、コラボならではの味わいを詰め込んだ華やかなラインナップは、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりです。

映画の世界観を映す限定デザイン

今回の第2弾では、エルファバとグリンダをモチーフにしたスペシャルボックスが登場。ピンクとグリーンを基調としたカラーリングは、友情と魔法を象徴するような仕上がりです。

『TOKYO TULIP ROSE』ならではの“花”のモチーフと、映画『ウィキッド 永遠の約束』の幻想的な世界観が重なり、飾っておきたくなる存在感を放ちます。

注目のコラボ限定フレーバー

チューリップローズ＜WICKED＞



価格：6個入1,728円（本体価格1,600円）



春限定〈ストロベリーバター〉は、あまおう苺とバターの生食感ショコラクリームを、フランス産発酵バター香るピンクの花びらラングドシャで包んだ一品。

コラボ限定〈ピスタチオバター〉は、芳醇なピスタチオとバターのショコラクリームを、グリーンの花びらラングドシャにとろりと閉じ込めました。

内容：ストロベリーバター・ピスタチオバター各3個

贈り物にも最適なアソート

価格：12袋入2,484円（本体価格2,300円）

アソートギフト＜WICKED＞は、ブランドを代表する4種の美味しさを詰合せ。チューリップローズ2味に加え、濃厚なグランチーズショコラサンド、香ばしいピスタチオバターサブレを楽しめます。

食べ終わった後も取っておきたくなるグリーンの缶は、シリーズで並べるのもおすすめです。

内容：チューリップローズ ストロベリーバター・ピスタチオバター各2個／グランチーズショコラサンド6枚／ピスタチオバターサブレ2個

※Universal Studios Licensing LLC（ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC）との商品化契約に基づき、グレープストーンが企画・制作した商品です。

※表示の価格は参考小売価格です。

期間限定の魔法を味わって

映画『ウィキッド 永遠の約束』とTOKYOチューリップローズが贈る第2弾コラボは、物語とスイーツが溶け合う特別な体験。発売は2026年2月15日（日）から3月末頃までの期間限定です。

店舗・通販ともに数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。花と魔法に包まれた甘いひとときを楽しんでみてください♪