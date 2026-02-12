【スタバ新作】SAKURA第1弾は“白桃×桜“、華やかな味わいが楽しめるビバレッジ3種登場
ス ターバックスは、18日からSAKURAシーズン第1弾として『桜咲くよ白桃フラペチーノ』『桜咲くよラテ』『桜咲くよ白桃ソーダ』の3商品を発売する。白桃と桜を掛け合わせた華やかな味わいで、新しい季節に向かって歩み出す人を応援する思いを込めたビバレッジを展開する。
今年のSAKURAプロモーションは、“選べる3つのSAKURA”がテーマ。白桃の甘みを主役にしたフラペチーノ、桜の風味を堪能できるラテ、そして白桃と桜の両方を楽しめるソーダをラインアップした。
『桜咲くよ白桃フラペチーノ』は、白桃風味のジュレとミルクプリンに、白桃ベースのフラペチーノを重ねた1杯。カップの内側に沿わせた桜ソースと、トップにあしらった2色のさくらフレーバーシェイブが桜の花びらを思わせる。飲み進めるごとに桜ソースが混ざり合い、白桃のとろける甘みとともにほのかな桜の風味が広がる。桜ソースの有無を選べるカスタマイズにも対応する。
『桜咲くよラテ』は、桜とミルクのやさしい味わいが特長。バリスタが1杯ずつ“桜が、咲きますように”との思いを込め、2色のフレーバーシェイブとチョコレートソースで桜を描く。見た目からも春の訪れを感じられる仕上がりだ。
『桜咲くよ白桃ソーダ』は、白桃ジュレの食感と炭酸の爽快感が際立つドリンク。桜や白桃にラベンダー、カシス、バニラの香りを重ねたピーチフレーバーシロップがふわりと香り、夜桜を思わせる華やかさを演出する。
また、スターバックスリワード会員を対象に、SAKURAプロモーション商品購入者へオリジナルスマートフォン用壁紙をプレゼントするキャンペーンも実施する。
■商品概要
『桜咲くよ白桃フラペチーノ』（Tallサイズのみ）
＜持ち帰り＞687円 ＜店内＞700円
※桃果肉・果汁5％未満。うち白桃99％
『桜ソースカスタマイズ』
＜持ち帰り＞54円 ＜店内＞55円
※対象は『桜咲くよ白桃フラペチーノ』のみ
『桜咲くよラテ』（Hot／Iced）
＜持ち帰り＞618円 ＜店内＞630円
※Mobile Order＆PayはHotのみ
『桜咲くよ白桃ソーダ』（Tallサイズのみ）
＜持ち帰り＞579円 ＜店内＞590円
※白桃果肉・果汁5％未満。桜香料使用
■販売期間
2026年2月18日〜
※一時的な欠品または早期終了の場合あり
■取扱店舗
全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
