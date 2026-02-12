女優室井滋（67）が、11日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。謎の銭湯通いを明かした。

今回は「温泉を愛する女が大集合!!この冬行くべき温泉を発表SP」。

MCの上田晋也（55）に「かなり温泉好きでいらっしゃる？」と聞かれた室井は、「温泉も好きですし、ほぼほぼ毎日銭湯に行ってるんですよ」と答えた。

毎日行くので「番台のおばさんに『室井さん、聞いていいかしら？』って」とたずねられたという。「『あなたのおうちってお風呂ないの？』って」。

その時に「実はここよりも大きなお風呂があって、って言ったらドン引きされて」と話した。室井の自宅の広大な浴槽の画像が映し出されると、出演者は「すごい」「大きい」。上田が「ここに入ればいいじゃないですか」と言うと、「お湯をためるのに45分くらいかかっちゃう」と話した。そして「銭湯は（自宅の）近くなのですぐに入れる」と説明した。

タレントいとうあさこ（55）が「そうなると、なぜあれを作ったの？ っていうお話になっちゃうんですけど…」。室井は「そうですね…」とうなずいた。