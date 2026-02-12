2023年の総務省統計局労働力調査によると、15〜64歳の非労働力人口は約1,394万人です。家族のなかに心身の不調以外の理由で働かない人がいる場合、親の相続の際にきょうだい間で揉めやすくなるケースも。事例をみていきましょう。※登場人物はすべて仮名です。

父の死後、実家に残された「時限爆弾」

地方の古い一軒家。父（享年78）の葬儀が終わり、親族が帰ったあとの実家には、重苦しい沈黙が流れていました。

長男のケンイチさん（48歳・会社員）と、長女のユミさん（45歳・パート主婦）。そして、部屋の隅で小さくなっている次男のヒロシさん（43歳・無職）。この3人が、子どもたちです。

ケンイチさんとユミさんはすでに独立し、それぞれの家庭を持っています。一方のヒロシさんは大学卒業後、就職活動に失敗。数ヵ月のアルバイトを経験したものの、人間関係のトラブルから退職し、以来20年近く、実家で引きこもり生活を続けてきました。母はすでに他界。父の月18万円の年金がヒロシさんの生活を支えていました。

「兄さんは長男でしょ」「お前は実家が好きだろ」ケンイチさんとユミさんがそれぞれに主張します。

「この家、どうする。築45年だし、売っても二束三文にしかならないぞ。それに、ヒロシだ」

ヒロシさんは俯いたまま、なにもいいません。視線は泳ぎ、身体は小刻みに震えています。

「俺は無理だぞ」ケンイチさんは先手を打ちました。「上の子が大学受験、下の子も私立だ。家のローンもあと20年ある。妻もパートに出てやっと回してるんだ。ヒロシを引き取る余裕なんてない」

矛先は長女のユミさんに向きます。「ユミ、お前の旦那さん、大手だし余裕あるだろ？」

ユミさんは即座に首を横に振りました。「なにいってるの。うちは旦那が財布の紐を握ってるのよ。それに、私は嫁に出た身だよ？ 本来なら長男のお兄ちゃんがみるべきじゃないの？」

「いや、いまはそんな時代じゃないだろ。俺だってカツカツなんだよ！」

「じゃあ、生活保護？」「いやいや、それは世間体が悪すぎるだろ……」

言い争う兄と姉。その間、ヒロシさんはまるで自分事ではないかのように、ただ時が過ぎるのを待っています。その態度が、余計に二人の苛立ちを煽りました。

月18万円の「命綱」が消えた現実

父の遺産を確認しましたが、絶望的な状況でした。預金通帳の残高は80万円ほど。葬儀費用で消えてしまいました。これまでヒロシさんを生かしていた父の年金は、当然ストップします。

「ヒロシ、お前働けないのか？ 警備員とか、清掃とか」ケンイチさんが強い口調で問いかけますが、ヒロシさんは黙ったままです。

これ以上、この家で一人暮らしをさせることは不可能です。固定資産税、光熱費、食費。誰かが援助するか、同居して生活費を浮かすしかありません。しかし、援助できるお金はありません。時計の針は深夜2時を回っていました。平行線の議論、疲労、そして将来への不安。極限状態の中で、ケンイチさんが提案しました。

「……じゃんけんだ」

「え？」ユミさんが顔を上げます。

「じゃんけんで決めよう。負けたほうが、ヒロシを引き取る。それか、ヒロシの生活費の面倒をみる。もうそれでいいだろ」

「はあ？ そんなの嫌に決まってるでしょ」「じゃあ、調停とかで弁護士費用払ってでも争うのか？」「……」

ユミさんはこれ以上、押し付け合いを続けても答えが出ないことを悟りました。ヒロシさんは、自分の運命が子どもの遊びで決められようとしているのに、止めようともしません。

「いいか」

大人二人が、喪服姿で向き合います。ヒロシさんを「背負うべき負債」として扱う瞬間でした。

「最初はグー、じゃんけん……」

勝負は一発で決まりました。ケンイチさんは、グー。ユミさんは、パー。

「……決まり、ね。お兄ちゃん、約束だよ」ユミさんは安堵のため息をつき、すぐに視線を逸らしました。

ケンイチさんは拳を握りしめたまま、呆然とヒロシさんをみました。妻になんといえばいい。子ども部屋をどうする。月々の食費は。俺の小遣いはなくなるのか――。

父の死によって、長年先送りにされてきた「8050問題」の現実を一身に背負うことになったのは、たった一度のじゃんけんで負けた長男でした。

きょうだいに「扶養義務」はどこまであるのか？

8050問題が深刻化する現代。事例のような、親亡きあとの「引きこもりのきょうだい」の世話を巡るトラブルは、決して珍しい話ではありません。感情的には「家族なんだから助け合うべき」といわれますが、法律的にはどこまでの義務があるのでしょうか。

1．法律上の「扶養義務」

民法第877条には、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。これをみると、「やっぱりきょうだいには面倒を見る義務があるんだ」と思いがちですが、実は扶養義務には2つのレベルがあります。

◎生活保持義務：「自分と同じ水準の生活を保障する義務」

……夫婦間や、親が未成年の子どもに対して負います。自分の生活を犠牲にしてでも果たすべき強い義務です。

◎生活扶助義務：自分の生活に余裕がある範囲で助ける義務

……きょうだい間に適用される義務。

つまり、ケンイチさんやユミさんが、自分たちの家族の生活（住宅ローンや教育費など）で手一杯であれば、「自分の生活を犠牲にしてまで、ヒロシさんを養う法的義務はない」のです。 無理やり同居したり、借金をしてまで仕送りをしたりする必要はありません。

2．「見捨てる」ことの罪

では、じゃんけんで負けたケンイチさんが「やっぱり無理だ」とヒロシさんを突き放し、その結果ヒロシさんに万一のことがあった場合、罪に問われるのでしょうか。

基本的には、きょうだいが援助を断ったからといって、直ちに「保護責任者遺棄致死罪」などの罪に問われる可能性は低いです（※同居していて食事を与えないなどの虐待があれば別です）。きょうだいの扶養義務は、あくまで「余力があれば」という前提だからです。

3．「生活保護」申請と扶養照会

ヒロシさんが自力で生きられない場合、最終的なセーフティネットは生活保護になります。ヒロシさんが生活保護を申請すると、福祉事務所からケンイチさんやユミさんに「援助できませんか？」という通知（扶養照会）が届くことがあります。多くの人がこの通知を恐れますが、これは「援助を強制する命令書」ではありません。「自分の生活で精一杯なので、援助できません」と回答すれば、それ以上追及されることは少ないようです。

「世間体が悪い」「親族に知られたくない」という理由で、無理をして抱え込んで共倒れしてしまうケースがありますが、共倒れを防ぐためには、事実を伝えることも重要です。

「抱え込む」ことだけが選択肢ではない

事例のケンイチさんの最大の失敗は、じゃんけんをしたことではありません。「自分たち家族だけで解決しなければならない」と思い込み、外部の支援につながる選択肢を持てなかったことです。

40代以上の引きこもりを、家族の経済力だけで支え続けることには限界があります。本来必要なのは、どちらが引き取るかを決めることではなく、地域包括支援センターや生活困窮者自立支援制度の窓口に相談し、「家族ではもう支えきれない」というSOSを出すことでした。

きょうだいには、きょうだいの生活があります。同居や経済的援助が難しくても、福祉の窓口に同行したり、申請の手続きを手伝ったりすることはできます。「生活の面倒をみる」ことだけが扶養ではありません。公的な支援につなぐこともまた、きょうだいにできる最大限の役割なのです。