【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 遠い過去に関する言葉がヒント
言葉の断片から共通点を見つけ出す「ひらがなクイズ」の時間です！
今回は、詩的な和語から日常的に使う表現、そして外来語までを幅広く集めました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。脳のストレッチ感覚で挑戦してみましょう！
□□しえ
ま□□ち
□□しゃる
あ□□く
ヒント：遠い昔を意味する言葉といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いに」を入れると、次のようになります。
いにしえ（古／往にし方）
まいにち（毎日）
いにしゃる（イニシャル）
あいにく（生憎）
遠い過去へと思いをはせる「古（いにしえ）」や、生活の基本である「毎日」の中に、欧米風の「イニシャル（initial）」や、都合の悪さを表す「生憎（あいにく）」が隠れていました。「いに」という音は、どこか古風で雅な響きを持っていますが、現代のカタカナ語や日常会話の中にも自然に溶け込んでいるのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
