「突然過ぎてビックリ！」美人モデル、結婚を報告。夫とのキスショット？も「マジで！！！聞いてない！」
“10頭身モデル”として知られる香川沙耶さんは2月10日、自身のInstagramを更新。結婚を報告し、反響を呼んでいます。
【写真】香川沙耶＆夫の“ツーショット”
2枚目は夫と手をつないだ姿、3枚目は香川さんの左手が写る写真となっています。続けて、「これまで出会ってくださった方々、そしていつも応援してくれている皆さんに、心から感謝しています。お仕事はこれまでと変わらず続けていきますので、これからも見守っていただけたら嬉しいです」とつづった香川さん。
コメントでは、「うわーーー！！おめでとう」「先輩！やばい！！おめでとうございます！！！」「おめでとう！ずーっと幸せでいてね」「え！おめでと！！！」「マジで！！！聞いてない！！！おめでとう」「ええええ！突然過ぎてビックリ！！」と、祝福と驚きの声が上がりました。
「え！おめでと！！！」香川さんは「大好きなみなさんに報告させてください」と切り出し、「大切な人と、これからの時間を共にすることになりました」と結婚を報告。投稿には3枚の写真を載せています。1枚目は夫とキスをしているかのようなツーショットで、香川さんの左手薬指にはめた指輪を強調するような構図です。
