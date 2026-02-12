スズキ「新型フラッグシップSUV」アクロス発表！

スズキのイタリア法人は2026年2月8日、新型「アクロス（Across）プラグインハイブリッド」を発表しました。

アクロスは、トヨタのSUV「RAV4 PHEV」のOEM供給を受けて展開されているフラッグシップSUV。今回の前面刷新により、最新のPHEVシステムと高度な安全機能、そして洗練されたデジタルコックピットを手に入れました。

新型アクロスのエクステリアは、「ハンマーヘッド（サメ顔）」デザインを採用するRAV4の血統を受け継ぎつつも、スズキらしい力強さを表現。

高い位置に配置された大開口のフロントグリルや、オフロードでの走破性を予感させる角型のホイールアーチ、大径ホイールが組み合わさり、タフなSUVとしての存在感を放ちます。

また、カラーラインナップには従来のブラックに加え、新たにホワイト、グレー、グリーンが追加され、より幅広いユーザーの好みに対応しました。

インテリアでは「サスペンデッド・エフェクト」をコンセプトにしたモダンなキャビンを採用。先進的な12.3インチのフルデジタルクラスターと12.9インチの大型インフォテインメントディスプレイを中央に配置し、操作系を効率的に集約することで、直感的かつ没入感のあるドライビング環境を実現しています。

走行性能の核心となるPHEVシステムは、次世代型へと進化を遂げました。フロントのeAxleにPCU（パワーコントロールユニット）とDC／DCコンバーターを統合し、新たに炭化ケイ素（SiC）半導体を採用。システム全体を小型化・高効率化することで、広い室内空間を確保しながら、EV航続距離の延長と燃費向上を両立させています。

パワートレインは熱効率に優れた2.5リッター4気筒エンジンを核とし、電気式4WDシステム「AllGrip E-Four」を搭載。

走行状況に応じて前後トルク配分を最適化するだけでなく、スタック時の脱出をサポートする「E-Four TRAILモード」も備えており、都市部から本格的なオフロードまで、あらゆるシーンで高い安定性を発揮します。

安全面でもフラッグシップに相応しい最新のADAS（先進運転支援システム）が標準装備されており、衝突被害軽減ブレーキ「プリクラッシュセーフティ（PCS）」や、緊急時の回避を支援する「緊急時操舵支援（ESA）」、さらには渋滞時の追従走行にも対応したレーダークルーズコントロールなど、ドライバーを全方位からサポートします。

また、ヘッドアップディスプレイ（HUD）やワイヤレススマートフォン充電器といった利便性の高い機能も充実させました。

トヨタの信頼性とスズキの個性が融合した新型アクロスは、環境性能と冒険心を両立させた一台として、欧州のSUV市場においてさらなる注目を集めそうです。