「カービィのストロベリーバーガー 6個入」（税込 2106円）

写真拡大

　『星のカービィ』をモチーフにしたスイーツ「カービィのストロベリーバーガー」が、2月12日（木）10時00分から期間限定で、「キャプテンスイーツバーガー」の公式オンラインショップ「パクとモグ」に初登場する。

【写真】どれもかわいい！　付属のステッカーは全3種類

■キュートなオリジナルステッカー付き

　今回公式オンラインショップに初登場する「カービィのストロベリーバーガー」は、まんまるカービィのフェイスが描かれた、しっとり食感のダブルいちごバーガー。

　本品はいちごと発酵バターが香るソフトクッキーに、苺を練り込んだ“いちごミルク味のはみ出しチョコレート”と甘酸っぱい“いちごのホイップショコラ”をぷっくり絞ったスイーツで、箱の中にオリジナルステッカーがランダムで1枚入っている。

　また、公式オンラインショップでは、塩味と甘味の絶妙なバランスが楽しめる代表作の「チーズチョコレートバーガー」や、甘酸っぱい苺を練りこんだストロベリーショコラを大胆に挟んだ定番の「ストロベリーバーガー」なども展開中だ。