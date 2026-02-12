『星のカービィ』のスイーツバーガーが公式通販に初登場！ しっとり食感のダブルいちご仕様
『星のカービィ』をモチーフにしたスイーツ「カービィのストロベリーバーガー」が、2月12日（木）10時00分から期間限定で、「キャプテンスイーツバーガー」の公式オンラインショップ「パクとモグ」に初登場する。
【写真】どれもかわいい！ 付属のステッカーは全3種類
■キュートなオリジナルステッカー付き
今回公式オンラインショップに初登場する「カービィのストロベリーバーガー」は、まんまるカービィのフェイスが描かれた、しっとり食感のダブルいちごバーガー。
本品はいちごと発酵バターが香るソフトクッキーに、苺を練り込んだ“いちごミルク味のはみ出しチョコレート”と甘酸っぱい“いちごのホイップショコラ”をぷっくり絞ったスイーツで、箱の中にオリジナルステッカーがランダムで1枚入っている。
また、公式オンラインショップでは、塩味と甘味の絶妙なバランスが楽しめる代表作の「チーズチョコレートバーガー」や、甘酸っぱい苺を練りこんだストロベリーショコラを大胆に挟んだ定番の「ストロベリーバーガー」なども展開中だ。
