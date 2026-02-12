「さすがイブラヒモビッチ」雪山の高所でリフティング披露→まさかの展開に反響「すでに誰かがキングのボールを見つけた？」「マスタークラスだ」
ズラタン・イブラヒモビッチが２月12日、自身のインスタグラムを更新。１本の動画をアップロードした。
現在はミランのシニアアドバイザーを務める44歳は、雪山の高所でリフティングを披露。しかし、後ろ足でヒットしたボールはあらぬ方向に飛び、コロコロと下に転がっていく。元スウェーデン代表FWは「見つけたら、取っておいて」と綴る。
この投稿には、「さすがイブラヒモビッチ、深い言葉だね。そして驚くほどのスキルを見せるマスタークラスだ」「この山は今や有名になった。ズラタンのおかげでね」「ズラタンがボールを追いかけるんじゃない。ボールのほうがズラタンを追いかけるんだ」「探しに行くよ！」「ボールがズラタンを逃した」「ここはどこだ！」「すでに誰かがキングのボールを見つけた？」といったコメントが寄せられた。
まさかの展開にファンも興味津々だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】イブラヒモビッチが雪山でリフティングを披露→最後はまさかの展開に
