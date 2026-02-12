茎まで食べたい！ブロッコリー

東京・表参道の「収穫祭cafe&marche」内に期間限定でオープンしているのが「じゃないほうのブロッコリーレストラン」。※2月28日まで

廃棄されることが多い「ブロッコリーの茎」を美味しく食べられるメニューやレシピを提供しています。

ブロッコリーの茎のアヒージョが混ぜ込まれたおにぎりや、大きく切られた茎が入った味噌汁。薄く切ってカルパッチョにしたり、ずんだ風にして白玉にのせるなど、ユニークで美味しいメニューが人気です。

【写真を見る】4月から指定野菜『ブロッコリー』実は“茎”まで栄養満点！茎が主役の料理店も【ひるおび】

「ブロッコリーのずんだ風白玉」を試食した江藤アナはー

江藤愛アナウンサー：

美味しい。最初ブロッコリーの香りがすると思ったんですけど、お餅と一緒に食べたら非常にすっきりとした甘さで、むしろずんだの豆のくせはないので、こっちの方が食べやすいのかも。

レストランを手がける一般社団法人アップサイクルの海保学理事長はー

「ブロッコリーは茎まで摂ることで、栄養価を丸ごととれるお野菜です。そういったものをみなさんに届ける」と話しています。

ブロッコリーは、よく食べる「つぼみ」の部分より「茎」の部分の方が、糖度やビタミンが多いそうです。これは食べなきゃ損！

コメンテーター 杉浦太陽：

茎まで食べます。いろんな使い方をしてますよ。

スライスにして炒めてきんぴらの一部にしたりとか。食感も出るし、ピリ辛にも合いますよ。和風も洋風も万能ですよね。

栄養満点！ブロッコリーパワー

ブロッコリーの栄養素は非常に高く、他の野菜と比較しても、タンパク質、食物繊維、ビタミンC、カリウムなどが何倍も含まれています。

【たんぱく質】

ブロッコリー5.4g キャベツ1.2ｇ レタス0.6ｇ トマト0.7ｇ

【食物繊維】

ブロッコリー5.1g キャベツ1.8ｇ レタス1.1ｇ トマト1.0ｇ

【ビタミンC】

ブロッコリー140mg キャベツ38mg レタス5mg トマト15mg

【カリウム】

ブロッコリー460mg キャベツ190mg レタス200mg トマト210mg

※100gあたり

そんなブロッコリーが、４月から「指定野菜」に入ります。

「指定野菜」とは、特に消費量が多く国民生活に重要な野菜で、キャベツ・玉ねぎ・ほうれん草・ジャガイモ・長ネギなどがあります。

指定野菜に入ると、安定供給ができるように、価格が急落しても国が生産者の収入を補填することになります。消費者としては、価格も安定し、スーパーなどでいつでも手に入るようになります。

恵俊彰：

いよいよですね。皆さん、茎まで食べましょう！

（ひるおび 2026年2月11日放送より）