米テキサス州エルパソの空域が突如として一時的に閉鎖された/Kirby Lee/AP via CNN Newsource

ワシントン（CNN）米テキサス州エルパソ上空の空域が11日、突如として一時的に閉鎖された。複数の関係者がCNNに語ったところによると、米国防総省が民間機に及ぼし得る危険について米連邦航空局（FAA）との調整を行わないまま、対ドローン用レーザーの使用を計画したことが発端となった。

一連の出来事に詳しい関係者によると、米軍が今週、フィルムバルーン4個を撃墜するためにレーザー技術を使用したことを受け、FAAがこの空域の閉鎖に踏み切った。

トランプ政権は、メキシコの麻薬カルテルのドローン1機が米国の領空に侵入したために、エルパソ国際空港の上空を中心に10マイル（約16キロ）の制限がかけられたと主張している。

FAAは10日遅く、突如として10日間の飛行制限を発令し、エルパソ上空1万8000フィート（約5500メートル）までの飛行を即刻停止させた。これによってエルパソ国際空港は実質的に閉鎖された。

そのおよそ8時間後、制限は解除された。しかしそれまでの間に航空各社は乗客に対し、便の変更の可能性を通知していた。

政府機関や航空会社の関係者によると、麻薬カルテルを監視する米軍のドローンや、対ドローンの高出力レーザーを使用する国防総省の計画など、エルパソ周辺での米軍の活動が原因で、エルパソ国際空港を発着する民間機の運航に懸念が生じた。フォート・ブリス基地とビッグス陸軍飛行場は同空港のすぐ北に位置している。

FAAと国防総省は今月20日の会合で、レーザーシステムの実験に伴う影響や対策について話し合う予定だった。同システムについては国防総省が辺境地で実験を行っていたが、近いうちにエルパソ周辺での使用を計画したために、FAAは調整が整うまでの間、一時的な飛行制限を発動したという。この制限は、FAAと国防総省の会合が開かれる翌日の21日まで続く想定だった。

政権当局者は11日午前、空域の閉鎖は国防総省による麻薬カルテルのドローンの「無力化措置」が引き金になったと説明した。ドローンの存在がレーザーシステム配備の前倒しにつながったのかどうかは分かっていない。

ショーン・ダフィー運輸長官はSNSへの投稿で、「カルテルのドローン侵入に対する迅速な対応」についてFAAと国防総省を称賛。「脅威は無力化された。この地域の商用便の運航に危険はない」とX（旧ツイッター）に書き込んだ。

エルパソは人口約70万人。隣国メキシコのシウダーフアレスと並び、国境を越えた往来の中心地となっている。

米軍は数カ月前から対ドローンのレーザー防空システムの実験を行っていた。