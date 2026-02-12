近視は欠点じゃなく進化！？ 現代人が手に入れた時代に適応した目とは【１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法】

近視は”目が悪い”わけではない

多くの人にとって、近視は「不便なもの」「欠点」です。しかし、本当にそうなのでしょうか。私は、近視とは現代社会に適応した「能力」であると捉えています。実際、近視は病気ではありません。メガネやコンタクトレンズで矯正すれば、再び遠くがよく見えるようになります。

近視は目の疾患ではなく、「屈折異常」です。眼球の奥行きが伸びたり、角膜や水晶体の屈折が強くなったりすることで、目に入った光のピントが網膜の手前にずれてしまうのが近視です。この状態だと、遠くはぼやけてしまいますが、近くは焦点が合って見やすくなります。

そもそも健康診断の視力検査は、遠くを見る力＝「遠見能力」をはかるものです。けれども、現代で求められるのは、机上での勉強や計算、パソコン作業といった近距離での集中力。現代社会に適応するために、近視へと目を進化させてきたともいえます。

とはいえ、近視をそのまま放置してもいいわけではありません。例えば、矯正しても視力が1.0未満、もしくは「十分に見えていない」場合は、近視以外の眼病が潜んでいる可能性があります。

また、近視が進んで「強度近視」になると、眼病のリスクが高まることもわかってきました。将来、緑内障や白内障などになり、視力を矯正できなくなる可能性もあるのです。近視は一種の能力ではありますが、同時に「進行させない」ことも重要です。

時代に合わせて進化した現代人の目

近視は、もともと遠くの獲物をみつけるためだった目が

近くを見ることが中心の生活となった現代において適応進化した結果

近視は、決して目が“悪い”わけではなく、現代生活では「近くのものに集中ができる」という強み。

机上での勉強やパソコン作業など近距離の作業を長時間行えるよう進化したのです。

【column】近視は遺伝？

遺伝的要因はゼロではないですが、わずか数％といわれています。視力低下の主な原因は、目の使いすぎや姿勢の悪さといった生活習慣。住んでいる環境の影響はあり、ビルの多い都市部より自然が多い町村で育った人のほうが視力がいいというデータも。これは、日中、屋外環境で過ごす時間の長さの影響が大きいと考えられています。

