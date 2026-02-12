100を切りたいなら6番アイアンを使うのをやめるべき理由とは？【タケ小山のゴルフ超上達ノート】

「ゴルフの便利屋」ショートウッドは使わないと損

ドライバーとアイアンの中間がフェアウェイウッドですが、アマチュアはこのクラブを苦手にしている人が多いように思います。はなっから打てないと決めつけていて、ロングホールのセカンドをアイアンで打ったりしているけれども、ちょっと待った!実はフェアウェイウッドはやさしいクラブなんですよ。なぜやさしいかというと、広いソールがあるからです。多少手前から入っても、この広いソールが滑ってボールをとらえてくれます。アイアンだと刃が刺さってしまってダフリになりますが、フェアウェイウッドはダフリにならないんです。ゴルフの大ミスはスライス、フック、それにダフリ、トップですが、そのうちの1つ(ダフリ)がないのでミスの可能性が低いわけですよ。

ショートウッドはユーティリティ・クラブとも呼ばれますが、直訳すると「便利なクラブ」。便利なんだから使わないのは損なんですね。アマチュアゴルファーは170ヤード先のグリーンを狙うならば、フェアウェイウッドを使うべきです。ヘッドスピードがなくてもボールが上がってくれますからね。そういう私自身も残り190ヤードのちょっとライが悪いような状況では、21度のユーティリティを開いて打ちます。ミスが少なくて、グリーン周りまでは必ず行ってくれますからね。もし4番アイアンで打ってミスしたら全然飛ばずピンチになるわけだから、この差は大きいんですよ。そういうわけなので、ピンまで170ヤードあったら迷わずフェアウェイウッドを使ってください。つまり6番アイアンは必要ない、ということです。もし100を切れないあなたのキャディバッグに6番アイアンが入っているとしたらすぐに抜いてください。代わりに「便利屋」ユーティリティ・クラブを入れましょう。

アマチュアのアイアンは7番アイアンから。これがイマドキのクラブセッティングです。こういうと「5番アイアンからじゃないんですか?」と反論する人がいるかもしれませんが、自分のプレーを思い出してみてください。6番アイアンが上手く打てたことって何回ありますか?ましてや5番アイアンをナイスショットすることなど皆無でしょう?それは当然で、みなさんが使っている一般アマチュア向けの6番アイアンのロフトは私の5番アイアンと同じなんですよ。プロの私だって5番アイアンはそれほど当たらないんだから、みなさんが6番アイアンでビシッと打てるはずがないんですよ。だからアイアンは7番アイアンから揃えればいいんです。7番アイアンはよく練習するから自信を持って打てるでしょ?

